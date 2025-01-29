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29 січня 2025, 11:30

Пожежу в київському спорткомплексі Tsarsky загасили

29 січня 2025, 11:30
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фото: ДСНС України у місті Києві
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Надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла в спорткомплексі Tsarsky City Resort у середу вранці, 29 січня. На щастя, ніхто не постраждав

Про це у коментарі RegioNews повідомили в пресслужбі ДСНС України у місті Києві.

Відомо, що займання виникло на першому поверсі, у приміщенні лазні спортивного клубу.

Приблизно за годину пожежу ліквідували. Під час гасіння рятувальники з третього поверху будівлі вивели на свіже повітря одну людину.

Тепер причину виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи

Як відомо, Tsarsky City Resort – це один із найбільш люксових комплексів для тренувань і релаксу на Печерську, в центрі Києва. Його клієнтам гарантували "безпеку" від працівників ТЦК.

Нагадаємо, сьогодні там виникла пожежа. Оприлюднено відео з місця події.

За даними RegioNews, займання виникло приблизно о 9-й годині ранку. Пожежа почалася з чоловічої лазні.

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