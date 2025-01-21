Вбивство в Києві: судитимуть чоловіка, який труїв дружину заради майна та машини

фото: Київська міська прокуратура

Житель столиці місяцями труїв свою цивільну дружину, щоб заволодіти всім її майном. Жінка померла, зловмисника судитимуть за умисне вбивство

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Правоохоронці вже передали до суду обвинувальний акт відносно 67-річного зловмисника.

Слідство встановило, що 60-річна киянка протягом останнього року життя страждала від тяжкої хвороби. Жінка, яка до того мала міцне здоров’я, почала різко слабнути: у неї набрякали кінцівки, випадало волосся, зник апетит. Зрештою вона не могла підвестися з ліжка. Лікарі діагностували у жительки Києва токсичний гепатит, але не могли встановити причину захворювання.

Увесь цей час жінка проживала зі своїм цивільним чоловіком, з яким була разом понад 20 років. Як виявилося пізніше, саме він протягом тривалого часу додавав у їжу хімічну речовину, що призвела до ураження печінки та смерті.

Після загибелі дружини підозрюваний забрав усі її заощадження та автомобіль Suzuki. Родичам загиблої чоловік заявив, що машина згоріла в Ірпені під час бойових дій.

За висновками експертів, причина смерті жінки безпосередньо пов’язана з отруєнням. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.