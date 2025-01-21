Убийство в Киеве: будут судить мужчину, который травил жену ради имущества и машины

фото: Киевская городская прокуратура

Житель столицы месяцами травил свою гражданскую жену, чтобы завладеть всем ее имуществом. Женщина умерла, злоумышленника будут судить за умышленное убийство

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Правоохранители уже передали в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего злоумышленника.

Следствие установило, что 60-летняя киевлянка в течение последнего года жизни страдала тяжелой болезнью. Женщина, которая до того обладала крепким здоровьем, начала резко слабеть: у нее набухали конечности, выпадали волосы, исчез аппетит. В конце концов она не могла подняться с кровати. Врачи диагностировали у жительницы Киева токсический гепатит, но не могли установить причину заболевания.

Все это время женщина проживала со своим гражданским мужчиной, с которым была вместе более 20 лет. Как оказалось позже, именно он в течение длительного времени добавлял в пищу химическое вещество, что привело к поражению печени и смерти.

После гибели жены подозреваемый забрал все ее сбережения и автомобиль Suzuki. Родственникам погибшей мужчина заявил, что машина сгорела в Ирпене во время боевых действий.

По выводам экспертов, причина смерти женщины напрямую связана с отравлением. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.