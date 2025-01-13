У Києві викрили чиновників, які переплатили 7 млн грн за планшети для ДСНС

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Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, які закупили дві тисячі планшетів за завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, влітку 2022 року проводилась закупівля 2000 планшетів на суму 51,9 млн гривень для забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС.

"Підозрювані, як відповідальні за проведення закупівлі, під час дослідження ринку не забезпечили отримання належних та достовірних даних щодо цін на планшети", - йдеться у повідомленні.

Згодом за спрощеною процедурою закупівлі вони визнали найбільш вигідною пропозицію підприємства-посередника, що пропонувало поставити планшети українського виробництва, які можливо було закупити у виробника на більш вигідних умовах.

У відомстві наголошують, що вартість придбаних планшетів була безпідставно завищена на 7 млн гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міськдержадміністрації і чотирьох його ймовірних спільників за підозрою у розкраданні понад 6 мільйонів гривень.