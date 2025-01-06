Суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

фото: Суспільне / Ліля Гончарук

У понеділок, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив військову частину. Його триматимуть під вартою до кінця січня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

"Таким чином він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави", — йдеться в повідомленні.

Водночас Сергій Гнезділов заявив журналістам, що нагадав судді про свою згоду на повернення до військової частини.

Адвокатка фігуранта Анастасія Бурковська повідомила, що слухання по суті щодо її підзахисного відбуватимуться в Дніпрі, за місцем скоєння злочину. Вона додала, що перше судове засідання відбудеться вже в цю п'ятницю — 10 січня.

Нагадаємо, 21 вересня Сергій Гнезділов у соцмережах повідомив, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до необхідності встановити термін служби для мобілізованих.

9 жовтня стало відомо, що співробітники ДБР затримали Гнезділова. Військовий отримав підозру у дезертирстві, йому загрожує 12 років в'язниці.

11 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову. Його взяли під варту на два місяці без права на заставу.

Київський апеляційний суд 19 листопада провів засідання щодо запобіжного заходу Сергію Гнезділову, й вирішив не змінювати запобіжний захід.