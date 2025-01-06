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06 января 2025, 21:05

Суд оставил под стражей военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ

06 января 2025, 21:05
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фото: Общественное / Лиля Гончарук
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В понедельник, 6 января, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно покинул военную часть. Его будут содержать под стражей до конца января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

"Таким образом, он будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога", — говорится в сообщении.

В то же время Сергей Гнездилов заявил журналистам, что напомнил судье о своем согласии на возвращение в воинскую часть.

Адвокат фигуранта Анастасия Бурковская сообщила, что слушания по сути относительно ее подзащитного будут проходить в Днепре, по месту совершения преступления. Она добавила, что первое судебное заседание состоится уже в эту пятницу - 10 января.

Напомним, 21 сентября Сергей Гнездилов в соцсетях сообщил, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить срок службы для мобилизованных.

9 октября стало известно, что сотрудники ГБР задержали Гнездилова. Военный получил подозрение в дезертирстве, ему грозит 12 лет тюрьмы.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Гнездилову. Его заключили под стражу на два месяца без права на залог.

Киевский апелляционный суд 19 ноября провел заседание по мере пресечения Сергею Гнездилову, и решил не менять меру пресечения.

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