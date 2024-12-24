Смерть українського підлітка, вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Олександр Якущенко

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка, вивезеного окупантами з Херсонщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві нагадали, що інформація про самогубство українського підлітка – вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію рф, з'явилася сьогодні у російських медіа.

"У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 18-річний український підліток, якого російські окупанти примусово вивезли до РФ, наклав на себе руки, перебуваючи у прийомній сім'ї.