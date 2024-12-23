Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині: є загроза для столиці

фото: КМВА

Ввечері 23 грудня у повітряному просторі Київської області зафіксували російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях, може бути гучно

Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", ― йдеться у повідомленні.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу БпЛА для столиці. Він також закликав киян перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у ніч проти 23 грудня пошкоджені чотири приватні будинки і лінія електропередач.