Обстріл Херсонщини: в Бериславі від удару дрону загинув чоловік
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонської області. Минулої доби окупанти били по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів внаслідок чого є жертви серед мирного населення.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Херсонської області, інформує RegioNews.
За інформацією правоохоронців, агресори били по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів та БпЛА. Зокрема, агресори вдарили FPV-дроном по житловому кварталу Берислава.
Внаслідок російських обстрілів загинув 30-річний місцевий житель, ще один отримав поранення.
Крім того, пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин і газопровід.
Нагадаємо, 20 грудня, війська РФ завдали масованих ударів по Херсону та навколишнім населеним пунктам.
Окупанти обстрілювали Херсон зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вибухи лунали в усіх районах обласного центру.
В результаті атаки двоє людей загинули, ще 10 цивільних отримали поранення