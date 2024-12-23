Обстріл Херсонщини: в Бериславі від удару дрону загинув чоловік

Фото: Поліція Херсонської області

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонської області. Минулої доби окупанти били по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Херсонської області, інформує RegioNews.

За інформацією правоохоронців, агресори били по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів та БпЛА. Зокрема, агресори вдарили FPV-дроном по житловому кварталу Берислава.

Внаслідок російських обстрілів загинув 30-річний місцевий житель, ще один отримав поранення.

Крім того, пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин і газопровід.

Нагадаємо, 20 грудня, війська РФ завдали масованих ударів по Херсону та навколишнім населеним пунктам.

Окупанти обстрілювали Херсон зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вибухи лунали в усіх районах обласного центру.

В результаті атаки двоє людей загинули, ще 10 цивільних отримали поранення