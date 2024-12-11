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Правоохоронці повідомили про підозру жителю Броварів, який під час конфлікту підірвав дружину гранатою

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік передав цивільній дружині гранату, приведену ним в бойове положення, яка потім вибухнула, та втік з місця події.

Від отриманих внаслідок вибуху травм 52-річна жінка померла в лікарні.

Наразі зловмиснику оголосили підозру. Суд взяв його під варту.

За скоєне 47-річному чоловіку загрожує до 15 років тюрми. Зазначається, що раніше він вже був судимий.

Нагадаємо, подія сталася у Броварах 23 листопада цього року.