На Чернігівщині російський дрон поцілив по житловому будинку

фото ілюстраційне: ДСНС

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.



За його словами, російський "шахед" поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Корюківського району.

Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець. Його з пораненнями госпіталізували до лікарні.

Для ліквідації влучання працювали всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня дрон-камікадзе влучив у подвір’я будинку в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки.