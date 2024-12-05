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На сьогодні в населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, перебувають 362 дитини

Про це на брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується територій Донеччини, які віднесені до активних бойових дій, а це населені пункти у 19 громадах, ще залишається близько 55 тис. осіб, з яких 362 дитини", – сказав Петлін.

До громад, населені пункти яких перебувають у зонах активних бойових дій, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Куп’янську на Харківщині наразі залишаються близько 3700 людей. Усіх дітей уже евакуювали.