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Научно-производственное предприятие Издательство "Наукова думка" прекращает свою деятельность после 102 лет работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Читомо.

Как рассказала заведующая отделом распространения книжных изданий Виктория Агеева, решением о прекращении деятельности издательства приняла Национальная академия наук (НАН) Украины.

"Издательство Наукова думка, которому 102 года, ликвидируют. Книг у нас больше никто не сможет купить", - отметила Агеева.

Данные Опендатабот свидетельствуют, что в учреждении инициировали процедуру банкротства 5 октября 2024 года.

Известно, что также закрывают книжный магазин на улице Терещенковской в Киеве и онлайн-магазин издательства.

"Наукову думку" ликвидируют в рамках процесса оптимизации от НАН. При этом издательство завершит оставшиеся в работе издания.

Последним днем работы книжного магазина издательства "Наукова думка" станет 2 декабря 2024 года.

Напомним, в мае этого года в результате ракетного удара по типографии в Харькове сгорело 50 тысяч книг.