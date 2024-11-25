Підпалили приймальні ТЦК та військові авто: у Сумах та на Київщині затримали паліїв

фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання російських спецслужб у різних регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Основними "цілями" зловмисників були будівлі держустанов України, а також автомобілі українських захисників.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох місцевих жителів, які шукали швидких заробітків у Телеграм-каналах. Втім, замість обіцяних рашистами грошей фігуранти отримали підозру і перспективу тюремного ув’язнення.

Так, на Київщині затримали 18-річного мешканця Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої територіальної громади. Для вчинення злочину молодик розбив металопластикове вікно держустанови та вилив легкозаймисту суміш усередину приміщення. Потім фігурант відзняв відео загоряння на камеру телефону та відправив "звіт" своєму російському куратору.

Після виконання першого завдання зловмисник мав приступити до другого – спалити будівлю Укрпошти в сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий "по гарячих слідах".

У Сумах викрили 35-річного безробітного, який підпалив 2 приймальні ТЦК і 3 службових авто українських військових.

Обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні. Агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.