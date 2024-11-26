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Правоохоронці затримали на Чернігівщині 68-річного чоловіка, який намагався вбити свого брата через конфлікт за спадщину

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисник встановив розтяжку з гранатою Ф-1 у господарському приміщенні на подвір’ї батьківської дачі в Остерській громаді.

Про небезпечний пристрій повідомив 64-річний житель Києва, який виявив боєприпас під час візиту до батьківської хати. На місце прибули слідчі, оперативники та вибухотехніки. Гранату знешкодили.

Поліція встановила, що до злочину причетний старший брат заявника. Чоловік пішов на такий крок через загострення конфлікту, пов’язаного з розподілом спадщини.

Зловмисника затримали. Він зізнався у скоєному.

Чоловіку повідомили про підозри. Суд взяв його під варту.

Фігуранту загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Хмельниччині засудили чоловіка, який вбив батька, підірвавши бойову гранату.