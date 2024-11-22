фото: ДСНС

Пожежа виникла 22 листопада близько другої ночі у девʼятиповерхівці на вулиці Світлицького, що у Подільському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горіла кімната в одній із квартир на сьомому поверсі. Рятувальники загасили пожежу.

В ході гасіння вогнеборці виявили тіло чоловічої статі. Також внаслідок пожежі постраждало дві жінки, після огляду медиками від госпіталізації вони відмовились.

Ще 28 жителів рятувальники вивели з верхніх поверхів на свіже повітря.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.