У Києві горіла девʼятиповерхівка: загинув чоловік, є постраждалі
Пожежа виникла 22 листопада близько другої ночі у девʼятиповерхівці на вулиці Світлицького, що у Подільському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горіла кімната в одній із квартир на сьомому поверсі. Рятувальники загасили пожежу.
В ході гасіння вогнеборці виявили тіло чоловічої статі. Також внаслідок пожежі постраждало дві жінки, після огляду медиками від госпіталізації вони відмовились.
Ще 28 жителів рятувальники вивели з верхніх поверхів на свіже повітря.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.
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