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22 листопада 2024, 11:39

У Києві горіла девʼятиповерхівка: загинув чоловік, є постраждалі

22 листопада 2024, 11:39
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла 22 листопада близько другої ночі у девʼятиповерхівці на вулиці Світлицького, що у Подільському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горіла кімната в одній із квартир на сьомому поверсі. Рятувальники загасили пожежу.

В ході гасіння вогнеборці виявили тіло чоловічої статі. Також внаслідок пожежі постраждало дві жінки, після огляду медиками від госпіталізації вони відмовились.

Ще 28 жителів рятувальники вивели з верхніх поверхів на свіже повітря.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.

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