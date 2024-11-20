У Києві водій позашляховика на смерть збив жінку
ДТП сталася вранці 19 листопада на вулиці Івана Вигівського в Подільському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Nissan збив жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 52-річна жінка загинула на місці.
Поліцейські перевірили 58-річного водія легковика на стан сп’яніння – прилад драгер показав, що чоловік був тверезий.
Керманича авто затримали. Йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
Наагдаємо, 14 листопада на Одещині тракторист на смерть збив 15-річного хлопця та втік з місця ДТП.
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