У Києві водій позашляховика на смерть збив жінку

фото: поліція

ДТП сталася вранці 19 листопада на вулиці Івана Вигівського в Подільському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Nissan збив жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 52-річна жінка загинула на місці.

Поліцейські перевірили 58-річного водія легковика на стан сп’яніння – прилад драгер показав, що чоловік був тверезий.

Керманича авто затримали. Йому оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Наагдаємо, 14 листопада на Одещині тракторист на смерть збив 15-річного хлопця та втік з місця ДТП.