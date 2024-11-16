Військовий блогер Сорд привласнив кошти підписників зі збору для ЗСУ

фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці оголосили військовому блогеру з Вінниці про підозру в шахрайстві. Він ошукав власник підписників на щонаймеше 350 тисяч гривень під час збору коштів для ЗСУ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, у липні 2022 року блогер написав на своїй сторінці в соцмережі, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 млн гривень. Терміновість і важливість збору він обґрунтував тим, що міномети допоможуть захисникам у боях під Ізюмом.

"Як зʼясували слідчі Нацполіції, певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Української правди, йдеться про військового блогера Владислава Сорда, якого раніше у соцмережах звинувачували у привласненні коштів, зібраних на потреби ЗСУ.

Правоохоронці виявили зловмисника у Вінниці за місцем його проживання. Фігуранту повідомили про підозру в шахрайстві. Наразі триває слідство триває.

Нагадаємо, житель Черкащини вимагав від дружини військового 200 тисяч гривень та погрожував вбивством дитини. Зловмисника затримали.