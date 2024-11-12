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Спершу крадій проник до приватного будинку в Солом’янському районі столиці, звідки викрав значну суму коштів, а пізніше вже зі спільником скоїв аналогічний злочин в іншому районі міста

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У Святошинському районі подружжя повідомило поліції про крадіжку з квартири. Повернувшись з роботи додому, вони виявили відчинене вікно, безлад, а також відсутність готівки та золотих прикрас.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисників. Ними виявились двоє чоловіків 38 та 46 років.

Поліцейські встановили, що зловмисники проникли до квартири, звідки викрали 8 тисяч гривень, 600 доларів, а також всі золоті вироби.

Крім того, правоохоронці встановили, що один із затриманих також скоїв крадіжку з приватного будинку у Солом’янському районі. Фігурант викрав з будинку 14 тисяч гривень та 600 доларів.

Під час обшуків поліцейські вилучили частину викрадених у коштів та ювелірних виробів.

Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Києві затримали кур’єра у військовій формі та двох його спільників за збут амфетаміну. Чоловікам оголосили про підозру.