ДСНС показала наслідки 10-годинної атаки на Кіровоградщину
Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Унаслідок ударів виникли пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Кропивницькому зафіксували влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків і прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі.
У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури, де також сталися займання. Крім того, пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.
Загалом в області зафіксували 25 локацій, які зазнали ворожих ударів.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кропивницькому загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення: п'ятьох постраждалих – у лікарнях, один від госпіталізації відмовився.