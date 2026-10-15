ДСНС показала наслідки 10-годинної атаки на Кіровоградщину

Фото: ДСНС Кіровоградщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Кропивницькому зафіксували влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків і прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі.

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури, де також сталися займання. Крім того, пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом в області зафіксували 25 локацій, які зазнали ворожих ударів.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кропивницькому загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення: п'ятьох постраждалих – у лікарнях, один від госпіталізації відмовився.