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15 жовтня 2026, 08:14

ДСНС показала наслідки 10-годинної атаки на Кіровоградщину

15 жовтня 2026, 08:14
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Фото: ДСНС Кіровоградщини
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Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Унаслідок ударів виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Кропивницькому зафіксували влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків і прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі.

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури, де також сталися займання. Крім того, пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом в області зафіксували 25 локацій, які зазнали ворожих ударів.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кропивницькому загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення: п'ятьох постраждалих – у лікарнях, один від госпіталізації відмовився.

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