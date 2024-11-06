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06 листопада 2024, 13:14

На Харківщині правоохоронці вилучили майже 3 тисячі літрів підробного "брендового" алкоголю

06 листопада 2024, 13:14
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фото: поліція
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Поліцейські Харківщини вилучили понад 2900 літрів фальсифікованого алкоголю. Контрафактна продукція реалізовувалася під марками світових брендів на території всієї держави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

У поліції зазначають, що для виробництва контрафактного спиртного використовувався "спирт етиловий сумнівного походження" та підробні марки акцизного податку.

Також організатори "бізнесу" продавали свою продукцію без акцизних марок та інших знаків маркування алкогольної продукції, як цього вимагає законодавство України.

Правоохоронці виявили склади, на яких зберігали та надалі збували виготовлені "світові бренди алкоголю".

"Реалізація незаконно виготовленої продукції здійснювалась в "бег-ін-бокс" по всій території України", - розповіли у поліції.

Слідчі вилучили понад 2900 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Відкрито кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше у Вінниці викрили підпільне виробництво алкоголю та торгівлю контрафактними сигаретами.

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