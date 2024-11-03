У Києві чоловік виявив уламок ракети під час прогулянки

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Житель Києва під час прогулянки у лісі у Святошинському районі міста виявив уламок ракети

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Звернення про небезпечну знахідку було отримане на лінію 112. Чоловік повідомив, що під час прогулянки у лісі у Святошинському районі виявив предмет, схожий на пошкоджену частину ракети.

Патрульні прибули на місце, огородили місце, де був небезпечний предмет, та викликали слідчих і вибухотехніків.

Поліцейські також нагадують, що уразі виявлення вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не можна торкатися їх. Також необхідно викликати рятувальні служби.

Нагадаємо, днями вибухотехніки виявили на Чернігівщині залишки збитої ворожої ракети Х-59 з касетною бойовою частиною.