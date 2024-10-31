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31 жовтня 2024, 18:50

Від спецоперації до мовчання: куди зник головний фігурант справи "ПриватБанку" Володимир Яценко

31 жовтня 2024, 18:50
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фото: RegioNews
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28 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заочний арешт колишніх топменеджерів АТ КБ «ПриватБанк» – Олександра Дубілета та Людмили Шмальченко. Це рішення стало черговим етапом у розслідуванні справи про розкрадання 9,2 млрд грн з найбільшого державного банку країни

Про це передає RegioNews із посиланням на телеграм-канал NABU Daily журналіста Олега Новікова.

Варто зазначити, що ще 30 серпня ВАКС надав детективам НАБУ дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно Олександра Дубілета, який наразі перебуває за межами України.

Особливу увагу привертає той факт, що в офіційних повідомленнях про перебіг розслідування відсутні згадки про Володимира Яценка, колишнього заступника голови правління "ПриватБанку". Раніше саме його Національне антикорупційне бюро визначало як центральну фігуру у схемах виведення коштів з банківської установи.

Широкій громадськості Яценко став відомий після резонансної спецоперації у лютому 2021 року. Тоді детективи НАБУ організували примусову посадку його приватного літака в аеропорту "Бориспіль" для вручення повідомлення про підозру. Ця подія набула значного розголосу в українських та міжнародних медіа, її детально висвітлювали провідні інформаційні агентства.

За наявною інформацією, після початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Яценко перетнув державний кордон України за посвідченням інваліда. Цікаво, що на момент виїзду в базі даних прикордонної служби не було зафіксовано жодних обмежень для особи, яка підозрюється у причетності до розкрадання значних державних коштів.

Нагадаємо, що справа про розкрадання коштів "ПриватБанку" є однією з найбільших у портфелі антикорупційних органів України. За версією слідства, через складні фінансові схеми з банку було виведено 9,2 млрд грн. Ці кошти, як стверджують слідчі, були переведені на рахунки афілійованих структур за кордоном безпосередньо перед націоналізацією банку наприкінці 2016 року.

Розслідування цієї справи триває вже кілька років. За цей час було проведено сотні слідчих дій, допитано десятки свідків, проаналізовано величезний масив фінансової документації. Міжнародні аудитори та експерти, залучені до розслідування, підтвердили факти суттєвих порушень в діяльності банку в період перед націоналізацією.

На сьогодні частина фігурантів справи, включаючи Олександра Дубілета та Людмилу Шмальченко, перебувають за межами України. Щодо них українська юстиція застосовує механізм заочного розслідування та заочного арешту. Водночас місцеперебування Володимира Яценка, на відміну від інших підозрюваних, є відомим – він відкрито проживає у Відні та веде активну бізнесову діяльність.

Згідно з даними від кількох незалежних джерел, Володимира Яценко можна регулярно зустріти в діловому центрі Відня, зокрема, у кошерному ресторані Bahur, розташованому на Taborstrasse, 19, або в кав'ярні готелю Park Hyatt на площі Am Hof. Джерела також повідомляють про активну інвестиційну діяльність Яценка на австрійському ринку – він скуповує там нерухомість.

Втім, попри відоме місцеперебування Володимира Яценка та його відкрите проживання у Відні, в офіційних повідомленнях НАБУ щодо справи "ПриватБанку" його прізвище відсутнє. Це викликає закономірні запитання, особливо з огляду на те, що раніше саме його називали ключовою фігурою у схемах виведення 9,2 млрд грн гривень. На тлі активної роботи антикорупційних органів щодо інших підозрюваних, зокрема щодо заочного арешту Дубілета та Шмальченко, мовчання стосовно Яценка стає все більш помітним.

Редакція й надалі спостерігатиме за розвитком подій цієї історії.

Раніше повідомлялося, що Володимир Яценко хоче зірвати торги державного Приватбанка на 5 млрд грн. З початку націоналізації наприкінці 2016 року вже державний "Приватбанк" боровся з колишніми власниками та керівниками за повернення кредитів, виданих на споріднені підприємства. Серед таких підприємств був зерновий термінал "Бориваж" (Одеська область), борги якого перед банком перевищили 5 млрд гривень.

На початку жовтня стали відомі нові подробиці щодо схем, за допомогою яких колишній менеджмент "ПриватБанку" намагається повернути собі націоналізовані активи цієї фінустанови.

Також повідомлялося, що центральною ланкою у схемі юридичних атак на "ПриватБанк" під керівництвом Володимира Яценка виступає АТ "Інгосстрах" – страхова компанія, що раніше обслуговувала інтереси "ПриватБанку" та здійснювала страхування майна його позичальників.

суд арешт Приватбанк Яценко Володимир Анатолійович
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