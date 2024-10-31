Кличко повідомив, у скількох будинках у Києві вже підключили опалення

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У Києві до системи опалювання станом на ранок 31 жовтня підключили 16% житлового фонду столиці, а точніше 1617 багатоповерхівок

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

Він зазначив, що багатоповерхові будинки підключають до системи теплопостачання поступово, але подавання тепла до всіх будинків може затягнутись на сім днів, оскільки система централізованого теплопостачання Києві є однією із найбільших в Європі. Вона охоплює 2,7 тисяч км тепломереж, теплоелектроцентралі та 160 задіяних в опалювальному процесі котелень.

"Увімкнення опалення у більш короткі терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень", - пояснив мер.

Водночас додав, що будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Нагадаємо, у Києві почали вмикати опалення у житлових будинках з 30 жовтня.