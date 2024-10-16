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Смертельна аварія сталася ввечері 14 жовтня на автодорозі сполученням село Мала Снітинка - місто Фастів. Жінка-пішохід загинула на місці ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За матеріалами слідства, близько 19:10 автомобіль Volvo здійснив наїзд на жінку, яка рухалась у попутному напрямку дороги. Внаслідок удару потерпілу відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї наїхав автомобіль Renault.

"В результаті аварії, жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, 27-річний водій Volvo не впорався з керуванням. За кермом Renault перебував 56-річний киянин.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 жовтня на трасі Макарів-Бородянка у Київській області маршрутка врізалася у припарковану вантажівку. Внаслідок аварії дві людини загинули на місці.