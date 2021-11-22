Фігура півня біля Офісу президента залишилася без голови

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На арт-майданчику біля Офісу президента України в центрі Києва помітили, що фігура скандального півня позбулася голови

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш, передає RegioNews.

"Після ефіру поїхав на Майдан. Сходив до ОП. Тихо вже. Мітингувальників немає, поліції кілька людей. Ось тільки я не зрозумів, а чому півень без голови?", - написав він і опублікував відповідне фото.

Нагадаємо, в серпні 2021 року в Києві біля офісу президента Володимира Зеленського встановили фігури Фантастичних звірів, створені за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Серйозно дісталося фігурі селезня у вишиванці: його обізвали в мережі "півнем у косоворотці" (Національна Російська чоловіча сорочка).

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, в Києві на Майдані Незалежності кілька тисяч людей зібралися з нагоди Дня Гідності та свободи, вони провели пам'ятну ходу та панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.