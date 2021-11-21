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21 листопада 2021, 18:52

У Києві в ангарі з хімречовинами сталася пожежа

21 листопада 2021, 18:52
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Фото: ДСНС
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У столиці 21 листопада на вул. Василенка, 2, що у Солом'янському районі столиці, у ангарі з хімічними речовинами сталася пожежа

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає RegioNews.

За даними ДСНС, пожежа виникла у металевому ангарі розміром 10х 20 м, в якому зберігалися хімічні речовини (перекис водню, спирт, луги).

Під час гасіння пожежі, з ангару рятувальники винесли 21 каністру із дизельним паливом, тим самим попередили розлив палива та розповсюдження вогню на більшу площу.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронцями.

Як повідомлялося, на київському заводі багатотонний верстат впав на робітників: вони загинули.

Київ ДСНС пожежа

 
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