У Києві в ангарі з хімречовинами сталася пожежа

Фото: ДСНС

У столиці 21 листопада на вул. Василенка, 2, що у Солом'янському районі столиці, у ангарі з хімічними речовинами сталася пожежа

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає RegioNews.

За даними ДСНС, пожежа виникла у металевому ангарі розміром 10х 20 м, в якому зберігалися хімічні речовини (перекис водню, спирт, луги).

Під час гасіння пожежі, з ангару рятувальники винесли 21 каністру із дизельним паливом, тим самим попередили розлив палива та розповсюдження вогню на більшу площу.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронцями.

Як повідомлялося, на київському заводі багатотонний верстат впав на робітників: вони загинули.