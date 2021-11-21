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21 листопада 2021, 20:50

У Києві відбулась пам'ятна хода на честь героїв Небесної сотніз з нагоди Дня гідності та свободи

21 листопада 2021, 20:50
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Фото з соцмереж
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Сьогодні, 21 листопада, у Києві на Майдані Незалежності кілька тисяч людей зібралися з нагоди Дня гідності та свободи, вони провели пам'ятну ходу та панахиду за загиблими героями Небесної сотні

Частина людей стояла біля Монумента Незалежності, а частина зібралася в колону для пам'ятної ходи Алеєю Героїв Небесної сотні, передає RegioNews із посиланням на liga.net.

На чолі колони розгорнули банер "Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають", її учасники тримали у руках національні прапори та прапори з написом "Революція Гідності".

Після ходи біля храму Архістратига Михайла та українських новомучеників УГКЦ розпочалася панахида за загиблими учасниками Революції гідності та воїнами-захисниками України.

Перед початком ходи на даху ТЦ "Глобус" запалили червоні фаєри. Хтось розгорнув банер із портретами президента Володимира Зеленського та голови Офіса президента Андрій Єрмака та підписом "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність".

Київ Революція Гідності Небесна Сотня марш

 
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