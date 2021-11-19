Київ викупить землю на Микільській Слобідці в забудовника для створення парку

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Київська міська рада вирішила викупити у ТОВ "Нова Слобідка" (Київ) земельну ділянку площею 1,4 га на вул. Микільсько-Слобідській, 7/9 у Дніпровському районі столиці для створення надалі парку відпочинку

Відповідне рішення на засіданні міськради 18 листопада підтримали 85 депутатів, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, викуп зумовлений активним громадським опором забудови ділянки.

У разі згоди власника ділянки на переговори щодо умов продажу буде визначено ціну земельної ділянки, виконано експертну грошову оцінку. Ціна викупу має бути затверджена Київрадою.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, власниками ТОВ "Нова Слобідка" виступають Юлія Лабенська та Олександр Стельмащук.

Згідно з річним звітом компанії, у 2020 році компанія отримала 14,7 млн грн чистих збитків.

Як повідомлялося, ТОВ "Нова Слобідка" та "ЛВ-Холдинг" (обидва - Київ) виступають власниками проекту будівництва житлового комплексу Sundance на вул. Микільсько-Слобідська у Києві.