Фигура петуха возле Офиса президента осталась без головы

Фото: из открытых источников

На арт-площадке у Офиса президента Украины в центре Киева заметили, что фигура скандального петуха лишилась головы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш, передает RegioNews.

"После эфира поехал на Майдан. Сходил к ОП. Тихо уже. Митингующих нет, полиции несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?", - написал он и опубликовал соответствующее фото.

Напомним, в августе 2021 года в Киеве возле Офиса президента Владимира Зеленского установили фигуры фантастических зверей, созданные по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Серьезно досталось фигуре селезня в вышиванке: его обозвали в сети "петухом в косоворотке" (национальная российская мужская рубашка).

Напомним, вчера, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня Достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим Героям Небесной сотни.