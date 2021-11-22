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22 ноября 2021, 10:09

Фигура петуха возле Офиса президента осталась без головы

22 ноября 2021, 10:09
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Фото: из открытых источников
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На арт-площадке у Офиса президента Украины в центре Киева заметили, что фигура скандального петуха лишилась головы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш, передает RegioNews.

"После эфира поехал на Майдан. Сходил к ОП. Тихо уже. Митингующих нет, полиции несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?", - написал он и опубликовал соответствующее фото.

Напомним, в августе 2021 года в Киеве возле Офиса президента Владимира Зеленского установили фигуры фантастических зверей, созданные по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Серьезно досталось фигуре селезня в вышиванке: его обозвали в сети "петухом в косоворотке" (национальная российская мужская рубашка).

Напомним, вчера, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня Достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим Героям Небесной сотни.

Киев Офис президента

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