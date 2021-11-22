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22 листопада 2021, 10:40

Заламали і затримали: медики столичної клініки вибивали гроші у пацієнта

22 листопада 2021, 10:40
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Фото: iз відкритих джерел
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У Києві лікарі однієї з приватних клінік погрожували пацієнту, так як той сплатив не ту суму, яку назвали після прийому

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Київський движ".

За інформацією ЗМІ, молода пара записалася на прийом до лікаря в клініку на вул. Березняківська, 30б, щоб дізнатися, як чоловікові лікувати забій на нозі. Ціна прийому - 500 грн.

Як повідомляє Телеграм-канал, на прийомі медики спочатку тягнули час, а потім зробили відразу два рентгена. Виявилося, що з ногою все добре, проте лікарі зажадали за прийом 1500 грн. Подружжя заплатило лише 500 грн, про які їх попередили раніше.

На виході лікарі заламали руки хлопцеві і не відпускали. Дружина потерпілого зафіксувала інцидент на камеру. Пізніше медики погрожували "боржнику" і повалили його на землю. Чоловік був змушений повернутися і оплатити прийом. Весь цей час з подружжям поруч знаходилася дитина. На місце викликали поліцію, але ті конфлікт так і не вирішили.

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