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22 ноября 2021, 10:40

Заломали и задержали: медики столичной клиники выбивали деньги у пациента

22 ноября 2021, 10:40
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Фото: из открытых источников
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В Киеве врачи одной из частных клиник угрожали пациенту, так как тот уплатил не ту сумму, которую назвали после приема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Киевский движ".

По информации СМИ, молодая пара записалась на прием к врачу в клинику на ул. Березняковская, 30б, чтобы узнать, как мужчине лечить ушиб на ноге. Цена приема - 500 грн.

Как сообщает Телеграм-канал, на приеме медики сначала тянули время, а потом сделали сразу два рентгена. Оказалось, что с ногой все хорошо, однако врачи потребовали за прием 1500 грн. Супруги заплатили лишь 500 грн, о которых их предупредили ранее.

На выходе врачи заломали руки парню и не отпускали. Жена пострадавшего зафиксировала инцидент на камеру. Позже медики угрожали "должнику" и повалили его на землю. Мужчина был вынужден вернуться и оплатить прием. Все это время с супругами рядом находился ребенок. На место вызвали полицию, но те конфликт так и не решили.

Киев медики

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