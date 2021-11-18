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18 листопада 2021, 13:50

З завтрашнього дня Uber Shuttle припиняє роботу в Києві

18 листопада 2021, 13:50
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Фото: iз відкритих джерел
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Компанія Uber заявила, що закриває сервіс Uber Shuttle в Києві після 2,5 років роботи

Про це пише RegioNews з посиланням на оголошення в блозі компанії.

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle в Києві ми прийняли нелегке рішення припинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми щиро дякуємо користувачам і партнерам, які були з нами цей час", — написали в Uber.

У компанії відзначили, що в столиці і далі працюватимуть інші сервіси Uber, наприклад, UberX і Uber Comfort.

Невикористаний баланс пакетів Uber Shuttle, що діють до 19 листопада, компанія поверне користувачам на карти, за допомогою яких була здійснена оплата. Для пакетів, куплених за готівкові кошти, гроші повернуть у формі кредитів Uber-їх можна буде використовувати в будь-якому сервісі Uber в Україні.

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