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18 ноября 2021, 13:50

С завтрашнего дня Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

18 ноября 2021, 13:50
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Фото: из открытых источников
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Компания Uber заявила, что закрывает сервис Uber Shuttle в Киеве после 2,5 лет работы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на объявление в блоге компании.

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение прекратить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами это время", — написали в Uber.

В компании отметили, что в столице и дальше будут работать другие сервисы Uber, например, UberX и Uber Comfort.

Неиспользованный баланс пакетов Uber Shuttle, действующих до 19 ноября, компания вернет пользователям на карты, с помощью которых была осуществлена оплата. Для пакетов, купленных за наличные средства, деньги вернут в форме кредитов Uber — их можно будет использовать в любом сервисе Uber в Украине.

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