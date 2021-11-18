Вже через кілька годин: синоптики назвали точну дату першого снігу в Києві
Перший сніг у Києві очікується в ніч на п'ятницю, 19 листопада
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані, опубліковані на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків температура повітря вдень прогріється до + 3 + 5 тепла, а вночі опуститься до -1 морозу. Вітер очікується південно-західний, 5-10 м / с.
Вдень можливі опади у вигляді дощу.
Раніше ми писали, що в Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани.
Столичні школярі вже з понеділка повертаються за партиВсі новини »
17 листопада 2021, 12:21У Києві з першого січня дорожчає проїзд у муніципальному транспорті до 20 грн
16 листопада 2021, 18:59В Україну йде похолодання до -11 градусів, за ним – дощ зі снігом
15 листопада 2021, 18:47
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати