Вже через кілька годин: синоптики назвали точну дату першого снігу в Києві

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Перший сніг у Києві очікується в ніч на п'ятницю, 19 листопада

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані, опубліковані на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків температура повітря вдень прогріється до + 3 + 5 тепла, а вночі опуститься до -1 морозу. Вітер очікується південно-західний, 5-10 м / с.

Вдень можливі опади у вигляді дощу.

Раніше ми писали, що в Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани.