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15 листопада 2021, 18:47

В Україну йде похолодання до -11 градусів, за ним – дощ зі снігом

15 листопада 2021, 18:47
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Фото: iз відкритих джерел
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Найближчим часом в Україні відбудеться значне похолодання. Температура повітря у нічні години спускатиметься до 2-8 градусів морозу, на Сході впродовж тижня місцями до -8-11 градусів

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За її словами, вдень температура сягатиме максимально лише 0+5 градусів.

Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях: вночі близько нуля, вдень +4+10, на Закарпатті +7+11 градусів. Антициклон поки що втримає суху погоду – 16-го листопада опади малоймовірні.

У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, завтра вдень буде не вище +2, +3 градусів.

Опади підсунуться у четвер, 18-го листопада, а впродовж 19 листопада, на День працівників української гідрометслужби, і також протягом 20-го листопада в Україні очікується нестійка несприятлива погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром. Відповідно, сильно стрибатиме атмосферний тиск.

"Тому, враховуючи прийдешнє похолодання, потім кандібобери із атмосферним тиском, потім дощ із снігом, колючий вітер, і нарешті на найближчі вихідні, 20-21 листопада, невелике знову потепління (але це лише між нами)) - голови, судини, рівновагу психологічну й фізичну побережіть особливо дбайливо", - резюмувала Діденко.

погода Україна сніг Дощі

 
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