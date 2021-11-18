Уже через несколько часов: синоптики назвали точную дату первого снега в Киеве
Первый снег в Киеве ожидается в ночь на пятницу, 19 ноября
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков температура воздуха днем прогреется до +3 +5 тепла, а ночью опустится до -1 мороза. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с.
Днем возможны осадки в виде дождя.
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