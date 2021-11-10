Киевсовет поддержал передачу 6 га под застройку в Дарницком районе

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Киевсовет решил передать земельный участок в 6,25 га ООО "Глобал-Рент" в аренду для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых комплексов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на документ, опубликованный на сайте КГГА.

Согласно тексту решения, речь идет об участке по ул. Сортировочной, 2, ул. Клеманской, 3 в Дарницком районе Киева.

Основанием для получения участка в аренду стало приобретение фирмой права собственности на недвижимое имущество в августе-сентябре 2017 года. Нормативная денежная оценка арендованного участка составляет 119,61 млн грн. Размер годовой арендной платы составит 3% – 3,59 млн грн.

Однако, согласно Генплану, земельный участок частично относится к территории общественных зданий и территории зеленых насаждений общего пользования. Что автоматически делает невозможным возведение жилья.

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