В Киеве проводят обыски у коммунальщиков по делу о хищении денег на ремонте школы

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В Киеве проводят обыски в помещении КП "Спецжилфонд" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на капитальный ремонт здания образовательного учреждения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в 2019 году "Спецжилфонд" проводил государственную закупку на комплекс ремонтных работ, а именно подготовительные работы по утеплению фасада, демонтажные работы, штукатурка, шпаклевка, покраска дверных откосов, внутренние работы по отделке и утеплению подвала заведения, ремонтные работы входных групп, кровли, фасада учреждения на общую сумму более 16 млн грн.

В ходе расследования установлено, что по завершению работ в официальные документы внесли ложные сведения относительно объемов и стоимости выполненных работ.

Согласно экспертизе, сумма завышений составляет около миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине разоблачили масштабную схему по хищению миллионов гривен оборонного предприятия.