В Киеве зафиксировали новый антирекорд по количеству больных и умерших от COVID

Фото: из открытых источников

Киев обновил антирекорд по коронавирусу - за последние сутки погибло 60 горожан, что больше, чем предыдущий максимум, когда погибли 54 человека

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за последние сутки в Киеве зафиксировано 1738 новых подтвержденных случаев заболевания. Выздоровели 1157 человек, а 60 человек погибли.

За все время пандемии в городе заболели 261 535 человек, умерли - 6268, выздоровели - 230 623.

Сообщалось, что с 1 ноября Киев находится в "красной зоне" эпидемической опасности.

Напомним, за 1 ноября в Украине зафиксировали 700 летальных исходов, госпитализировали 3188 человек, выздоровели 12 639 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1908) области, Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).