Кличко рассказал, как долго Киев может находиться в красной зоне

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Киев может находиться в "красной" зоне эпидемической опасности в течение месяца. Пока нет тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр столицы Виталий Кличко

Он пояснил, что продолжительность локдауна в Киеве будет зависеть от заболеваемости и заполняемости коек в лечебных учреждениях города. В то же время сегодня в столице пока не наблюдается снижения динамики. По данным мэра места в COVID-реанимациях столичных больниц заканчиваются.

"Все это зависит от цифр, которые мы получаем от заболеваемости и от заполняемости коек, но специалисты предварительно говорят, что это может продолжаться в течение месяца. Действительно, если в течение 2-3 недель будем видеть динамику на понижение, если критерии будут входить в оранжевую зону, то будем предлагать комиссии ТЭБ и ЧС снизить статус зоны", - заявил мэр Киева.

В частности, как добавил Кличко, по мнению вирусологов, Киев даже еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом.

"Но к сожалению, на сегодня такой тенденции нет. И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли", - отметил городской голова.

Напомним, что с 1 ноября Киев находится в красной зоне эпидемической опасности

Министр кабинета министров Олег Немчінов напомнил, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - напомнил он.

Напомним, что сейчас более половины регионов уже в "красной" зоне.

С 30 октября красной зоны епіднебезпеки переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области