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29 жовтня 2021, 18:30 17

У столиці хочуть перейменувати бульвар Перова та проспект Маяковського

29 жовтня 2021, 18:30 17
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Фото з відкритих джерел
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У Києві містяни пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова і назвати їх іменами українських композиторів

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідну петицію, яка розміщена на сайті Київської міської державної адміністрації.

Автор петиції Ельдар Чумак пропонує, щоб проспект Маяковського перейменували на проспект Семена Гулака-Артемовськогота, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовського.

Чумак зазначає, що це нормально називати вулиці іменами іноземних, в тому числі російських, видатних діячів різних галузей, але вони не повинні мати пріоритетного права на вшанування, адже є безліч українців, які заслуговують на увіковічення свого імені.

Поки що петиція набрала лише 41 голос.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада на засіданні ухвалила дві постанови, які передбачають перейменування населених пунктів України.

Київ переіменування вулиця

 
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