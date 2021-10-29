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29 октября 2021, 18:30 35

В столице хотят переименовать бульвар Перова и проспект Маяковского

29 октября 2021, 18:30 35
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Фото из открытых источников
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В Киеве горожане предлагают переименовать проспект Маяковского и бульвар Перова и назвать их именами украинских композиторов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующую петицию, которая размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.

Автор петиции Эльдар Чумак предлагает, чтобы проспект Маяковского переименовали в проспект Семена Гулака-Артемовского, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовского.

Чумак отмечает, что это нормально называть улицы именами иностранных, в том числе российских, выдающихся деятелей разных отраслей, но они не должны иметь приоритетного права на уважение, ведь есть множество украинцев, которые заслуживают увековечения своего имени.

Пока петиция набрала лишь 41 голос.

Напомним, 7 октября Верховная Рада на заседании приняла два постановления, которые предусматривают переименование населенных пунктов Украины.

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