В Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы: дорогу заливает кипятком

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В столице на улице Семена Скляренко произошел масштабный прорыв теплотрассы, временно без отопления остались два жилых дома. Аварийная бригада начала ремонтные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр "Киевтеплоэнерго".

Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году. На время проведения работ теплоснабжение приостановлено до 2 жилых домов", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада локализовала повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева недалеко от здания районной администрации произошел прорыв трубопровода, в результате которого образовался огромный гейзер из горячей воды.