В Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы: дорогу заливает кипятком
В столице на улице Семена Скляренко произошел масштабный прорыв теплотрассы, временно без отопления остались два жилых дома. Аварийная бригада начала ремонтные работы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр "Киевтеплоэнерго".
Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году. На время проведения работ теплоснабжение приостановлено до 2 жилых домов", - говорится в сообщении.
Аварийная бригада локализовала повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева недалеко от здания районной администрации произошел прорыв трубопровода, в результате которого образовался огромный гейзер из горячей воды.
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