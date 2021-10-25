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25 жовтня 2021, 13:41 96

У Києві затримали двох жінок, які ошукали людей за схемою "ваш родич потрапив у ДТП"

25 жовтня 2021, 13:41 96
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Фото: з відкритих джерел
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Слідчі поліції повідомили про підозру двом жінкам, які ошукали киянок за схемою "ваш родич потрапив у ДТП". За цією схемою вони виманили у потерпілих майже 230 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Затримані телефонували літнім жінкам та повідомляли, що їх родичі нібито у лікарні після ДТП та для проведення операції негайно потрібні гроші. Пенсіонерки віддавали свої заощадження, а це майже 230 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили причетність фігуранток до 4 подібних епізодів.

На час досудового розслідування порушниці перебуватимуть під вартою, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Києві викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю.

пенсіонери гроші поліція затримання шахраї ДТП

 
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