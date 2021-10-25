В Киеве задержали двух женщин, которые обманули людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП"

Фото: из открытых источников

Следователи полиции сообщили о подозрении двум женщинам, которые обманули киевлянок по схеме "ваш родственник попал в ДТП". По этой схеме они выманили у пострадавших почти 230 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Задержанные звонили пожилым женщинам и сообщали, что их родственники якобы в больнице после ДТП и для проведения операции срочно нужны деньги. Пенсионерки отдавали свои сбережения, а это почти 230 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность фигуранток к 4 подобным эпизодам.

На время досудебного расследования нарушительницы будут находиться под стражей, им грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.