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22 жовтня 2021, 16:21 111

У Києві викрили працівників лабораторії, які видавали COVID-сертифікати без здачі аналізів

22 жовтня 2021, 16:21 111
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, лікар лабораторії організував "бізнес" з продажу підроблених сертифікатів. Йому допомагали три медсестри, які вносили неправдиві дані в базу і друкували готові документи.

Працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи й проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що народна обраниця VIII скликання Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові документи.

Лабораторія аналізи коронавірус МВС обшуки

 
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