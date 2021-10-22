Савченко з сестрою попалися на використанні фейкових COVID-сертифікатів
Народна обраниця VIII скликання Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів
Про це пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".
Як повідомили джерела видання у Міністерстві внутрішніх справ, вони не затримані. Жінки намагалися повернутися в Україну за фейковим документом.
За інформацією пресслужби поліції, співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. У повідомленні правоохоронців наголошується, що одна з фігуранток - колишня народна депутатка, але її ім'я не називається.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.
Нагадаємо, в Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові COVID-документи.