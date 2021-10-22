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22 жовтня 2021, 10:30 183

Савченко з сестрою попалися на використанні фейкових COVID-сертифікатів

22 жовтня 2021, 10:30 183
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Фото з відкритих джерел
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Народна обраниця VIII скликання Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Як повідомили джерела видання у Міністерстві внутрішніх справ, вони не затримані. Жінки намагалися повернутися в Україну за фейковим документом.

За інформацією пресслужби поліції, співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. У повідомленні правоохоронців наголошується, що одна з фігуранток - колишня народна депутатка, але її ім'я не називається.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.

фото kv.npu.gov.ua

фото kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові COVID-документи.

коронавірус прикордонники Надія Савченко

 
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