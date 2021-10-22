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22 октября 2021, 16:21 1

В Киеве разоблачили работников лаборатории, которые выдавали COVID-сертификаты без сдачи анализов

22 октября 2021, 16:21 1
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Фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители разоблачили врача и трех медсестер лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, врач лаборатории организовал "бизнес" по продаже поддельных сертификатов. Ему помогали три медсестры, которые вносили ложные данные в базу и печатали готовые документы.

Сотрудники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что народная избранница VIII созыва Надежда Савченко и ее сестра Вера попались на использовании поддельных COVID-сертификатов.

Напомним, в Украине на прошлой неделе открыли 90 дел через фейковые документы.

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