Нардепка Скороход втратила свідомість у Раді, її забрала "швидка", - ЗМІ

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Народна депутатка від групи "За майбутнє" Ганна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу

Про це пише RegioNews з посиланням на Vesti.ua.

Повідомляється, що їй стало погано в кабінетах комітету Верховної Ради і вона втратила свідомість.

Очевидці кажуть, що приїхала швидка допомога.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.